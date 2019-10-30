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Священник обомлел из-за останков на могиле Заворотнюк

Священник обомлел из-за гниющих останков на могиле Заворотнюк
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Любопытные буквально не вылезают с кладбища, где покоятся родственники актрисы

Болезнь Анастасии Заворотнюк привлекла внимание ко всем ее близким. Журналисты начали интересоваться даже умершими родственниками звезды сериала "Моя прекрасная няня". Например, на днях в СМИ появилась информация о том, что диакон Илья Кокин раскритиковал поступок знаменитости: якобы она не унесла временный деревянный крест с могилы отца и бросила его гнить.

Диакон, увидевший подобные сообщения, буквально обомлел: он утверждает, что не давал никаких комментариев по поводы могилы отца Заворотнюк. А его слова, которые появились в нескольких СМИ, вырваны из контекста.

"Я не давал вам или кому-либо комментариев на эту тему, все эти рассуждения притянуты за уши и основываются на моем ответе на сайте Закон Божий. Сам ответ был опубликован аж в 2012 году", 

заявил священник РИА "ФАН". 

Напомним, отец Анастасии Заворотнюк умер в 2015 году. Сначала на могиле был установлен деревянный крест, который после заменили на памятник. В итоге обычный крест с могилы забирать не стали, а оставили рядом, что и стало поводом для обсуждений.

Ранее "Утро" рассказывало о том, как влезли в дом к болеющей Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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