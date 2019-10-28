Супруги перестали выходить в свет вместе

Вокруг отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова ходит много слухов. В аккаунте журналистки давно не появлялись фото с супругом, а на мероприятиях она все чаще появляется одна. Даже на открытии нового театра журналистка позировала без мужа режиссера.

Почему Константин Богомолов бросает Ксению Собчак на публике – не ясно. Поведение супругов выглядят еще более странно на фоне слухов о беременности знаменитости.

Каждую фотографию, появляющуюся в Инстаграм Собчак, подписчики тщательно рассматривают и находят новые подтверждения тому, что телезвезда находится в ожидании малыша.

"Усиленно скрывает, типа не по залету", "Животик стал виднее", "А где Богомолов? Или это был пиар-ход?", "Расцвела из-за беременности", "Счастливая женщина", "Никого не слушайте – завидуют однозначно", – разделились мнения комментаторов.

Ранее в социальных сетях обсуждали откровенные высказывания Ксении Собчак о сексе: сначала экс-ведущая "Дома-2" рассказала, как выбрать нового любовника, затем поделилась своими впечатлениями от мастурбации известного актера.