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Слухи о беременности Ксении Собчак набирают обороты.
Интересное положение "блондинки в шоколаде" муссируется в СМИ, не отстают и пользователи Сети. Так, блогер Лена Миро разнесла Собчак в пух и прах. Она уверена, что звезда уже не в силах скрывать беременность, однако подробности рождения ребенка от Константина Богомолова публика не узнает до поры до времени. Причина – не из приятных. Как пишет в своем ЖЖ Миро, Собчак якобы забеременела от нынешнего мужа еще будучи в браке с Максимом Виторганом. Именно ее интересное положение и стало основанием для поспешной свадьбы с Богомоловым, утверждает блогер.
"И действительно, как ещё можно было женить на себе
Богомолова? Режиссёр он хоть бесталанный, но мужика в России, кроме как по
залёту, в ЗАГС не затащишь", – язвительно пишет она, называя округлившийся
животик знаменитости "толстым беляшом".
При этом Миро даже высчитала сроки радостного события. "Я думаю, родит она в феврале-марте, но ребёночка спрячет", – отмечает она.
Скрывать малыша Собчак будет несколько месяцев, дабы не вызвать волну возмущения у публики.
"Собчак будет скрывать новорожденного до мая, а может быть -– до июня, чтобы все сроки сошлись. В крайнем случае, если информация просочится из клиники (уже просочилась, Ксюш, да), можно будет сказать, что родила семимесячного",
– говорится в статье.
Ранее Собчак и Богомолова публично осмеяли после откровений о сексе.
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