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Будет скрывать ребенка до мая: вскрылись грязные игры Собчак

Будет скрывать ребенка до мая: вскрылись грязные игры Собчак
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица забеременела от Богомолова еще будучи замужем за Виторганом, уверена известный блогер

Слухи о беременности Ксении Собчак набирают обороты.

Интересное положение "блондинки в шоколаде" муссируется в СМИ, не отстают и пользователи Сети. Так, блогер Лена Миро разнесла Собчак в пух и прах. Она уверена, что звезда уже не в силах скрывать беременность, однако подробности рождения ребенка от Константина Богомолова публика не узнает до поры до времени. Причина – не из приятных. Как пишет в своем ЖЖ Миро, Собчак якобы забеременела от нынешнего мужа еще будучи в браке с Максимом Виторганом. Именно ее интересное положение и стало основанием для поспешной свадьбы с Богомоловым, утверждает блогер.

"И действительно, как ещё можно было женить на себе Богомолова? Режиссёр он хоть бесталанный, но мужика в России, кроме как по залёту, в ЗАГС не затащишь", – язвительно пишет она, называя округлившийся животик знаменитости "толстым беляшом".
При этом Миро даже высчитала сроки радостного события. "Я думаю, родит она в феврале-марте, но ребёночка спрячет", – отмечает она.

Скрывать малыша Собчак будет несколько месяцев, дабы не вызвать волну возмущения у публики.

"Собчак будет скрывать новорожденного до мая, а может быть -– до июня, чтобы все сроки сошлись. В крайнем случае, если информация просочится из клиники (уже просочилась, Ксюш, да), можно будет сказать, что родила семимесячного",

говорится в статье.

Ранее Собчак и Богомолова публично осмеяли после откровений о сексе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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