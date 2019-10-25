Влюбленные не дают покоя другим звездам

Гарик Харламов не мог обойти своим вниманием бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. В эфире юмористического шоу телезвезда высмеял эпатажную свадьбу режиссера и журналистки.

"Ты для меня как Собчак и Богомолов. В гробу я тебя видал!", – говорит юморист со сцены под смех зала.

Шутка Харламова относилась к свадьбе Собчак и Богомолова, которая состоялась 13 сентября. К ЗАГСу влюбленные подъехали лежа в катафалке. После состоялось венчание и банкет в ресторане, где журналистка исполнила эротический танец.

После свадьбы Собчак и Богомолову удается оставаться в центре всеобщего внимания. Супруг звезды попал в скандал из-за своей работы в театре. А Ксения Анатольевна продолжает шокировать Интернет своими высказываниями о сексе.

Сначала Собчак выложила фото с раздвинутыми ногами и рассказала, как выбрать идеального любовника, затем решила обсудить с актером Александром Петровым мастурбацию.

Ранее "Утро" публиковало фото Алены Водонаевой в экстремальном мини.