Девушку умоляют похудеть после снимков в ярком наряде

Участница "Дома-2" Александра Черно опубликовала фото в неоновом платье. Если наряд девушки в комментариях оценили, то тело телезвезды стало поводом для едких насмешек.

В Инстаграм Черно обсудили ее пышные ягодицы, которые облегает платье, и посоветовали участнице телепроекта как можно скорее похудеть.

"Ужас. Такая молодая и не может приложить усилия не жрать", "Надо худеть, в кадр не помещаешься", "Смотрится, как попа бегемота", "Такая большая задница", "С каждым разом все шире и шире", "Вот это бегемот", "Попа просто огромная", "Просто неоновый шар", "Так себя распустила", "Вот это зад", – жестко высказались подписчики девушки.

Александра Черно стала участницей "Дома-2" в 2017 году, тогда она весила 130 кг. Лишний вес не помешал девушке построить несколько отношений и выйти замуж. За время своего нахождения на телестройке Александра Черно не раз пыталась похудеть, чтобы в дальнейшем забеременеть, но пока ей так и не удалось избавиться от ненавистных килограммов.

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