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"Неповторима и молода": Аллегрова обнажила бюст

Ирина Аллегрова. Фото: www.globallookpress.com
Певица вышла на сцену в наряде с огромным декольте

В социальных сетях Ирины Аллегровой появилось видео с ее концерта. В одном из моментов ролика крупным планом показывают бюст артистки, который виден благодаря большому вырезу на платье.

Под постом 67-летней Аллегровой поклонники просят ее приехать именно в их город, а также хвалят ее за красоту и восхищаются ее талантом.

"Молодец, женщина. Сама себя сделала, трудяга, талантище", "Лучше Ирины Аллегровой может быть только ИРИНА АЛЛЕГРОВА!", "Восхищаюсь", "Настоящая императрица!", "Красотка", "Ты бесподобна!", "Равных нет", "Мурашки", "Ира неповторима и молода", – прокомментировали сексуальное видео с артисткой.

Также пользователи Интернета писали о том, что именно Ирина Аллегрова должна заменить Аллу Пугачеву на сцене. Комментаторы уверены: она, как никто другой, достойна звания Примадонны. 

Ранее Наташа Королева выставила на всеобщее обозрение архивное видео с Ириной Аллегровой, где звезда играет в карты на раздевание с Филиппом Киркоровым.

Дарья ПЕТРОВА
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