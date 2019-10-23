Певица вышла на сцену в наряде с огромным декольте

В социальных сетях Ирины Аллегровой появилось видео с ее концерта. В одном из моментов ролика крупным планом показывают бюст артистки, который виден благодаря большому вырезу на платье.

Под постом 67-летней Аллегровой поклонники просят ее приехать именно в их город, а также хвалят ее за красоту и восхищаются ее талантом.

"Молодец, женщина. Сама себя сделала, трудяга, талантище", "Лучше Ирины Аллегровой может быть только ИРИНА АЛЛЕГРОВА!", "Восхищаюсь", "Настоящая императрица!", "Красотка", "Ты бесподобна!", "Равных нет", "Мурашки", "Ира неповторима и молода", – прокомментировали сексуальное видео с артисткой.

Также пользователи Интернета писали о том, что именно Ирина Аллегрова должна заменить Аллу Пугачеву на сцене. Комментаторы уверены: она, как никто другой, достойна звания Примадонны.

Ранее Наташа Королева выставила на всеобщее обозрение архивное видео с Ириной Аллегровой, где звезда играет в карты на раздевание с Филиппом Киркоровым.