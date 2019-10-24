Ведущую "Дома-2" разнесли за коровьи ноги с болячками

Звезду облили грязью совершенно беспричинно

Экс-участница группы "Блестящие", ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подвергся жесткой критике со стороны ее подписчиков.

На фотографии звезда предстала в темно-синем платье и черных туфлях-лодочках; также в посте она призналась в любви к своим подписчикам. Они же в комментариях обратили внимание на ноги певицы:

"Ноги коровьи", "Откуда болячки на ногах? Дина подгрызла?", "С Бородиной похожи стали, как сёстры", "Не личико, а мраморная маска!", "Очень тяжелый цвет платья!".

Однако многие поклонники заступились за телеведущую, ответив тем, кто ее критиковал, а также сделали Ольге массу комплиментов:

"Сколько желчи у людей, ноги не те, платье не то, посмотрите на себя", "Оля, Вы красавица и умница! А на придурков, которые пишут гадости, не обращайте внимания!", "Сидит красивая девушка! Очень милая, изящная, хрупкая! А еще и с очень большой душой (после ситуации с Жанной Фриске, все стали свидетелями этого)! И вдруг ей пишут такие комментарии, что глазам своим трудно поверить!".

Ранее Ольга Орлова опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной. На снимке она прижимает его голову к груди, крепко обхватив руками, а сама лукаво смотрит в камеру.

