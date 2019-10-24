Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ведущую "Дома-2" разнесли за коровьи ноги с болячками

Ведущую
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезду облили грязью совершенно беспричинно

Экс-участница группы "Блестящие", ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подвергся жесткой критике со стороны ее подписчиков.

На фотографии звезда предстала в темно-синем платье и черных туфлях-лодочках; также в посте она призналась в любви к своим подписчикам. Они же в комментариях обратили внимание на ноги певицы:

"Ноги коровьи", "Откуда болячки на ногах? Дина подгрызла?", "С Бородиной похожи стали, как сёстры", "Не личико, а мраморная маска!", "Очень тяжелый цвет платья!".

Однако многие поклонники заступились за телеведущую, ответив тем, кто ее критиковал, а также сделали Ольге массу комплиментов:

"Сколько желчи у людей, ноги не те, платье не то, посмотрите на себя", "Оля, Вы красавица и умница! А на придурков, которые пишут гадости, не обращайте внимания!", "Сидит красивая девушка! Очень милая, изящная, хрупкая! А еще и с очень большой душой (после ситуации с Жанной Фриске, все стали свидетелями этого)! И вдруг ей пишут такие комментарии, что глазам своим трудно поверить!".

Ранее Ольга Орлова опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной. На снимке она прижимает его голову к груди, крепко обхватив руками, а сама лукаво смотрит в камеру.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей