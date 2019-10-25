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"Муж гордится": звезда "Дома-2" раскрыла интимные тайны

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Девушка поделилась подробностями своей личной жизни

Экс-участница скандального проекта Дарья Пынзарь часто отвечает на вопросы своих поклонников. На этот раз блондинка решила раскрыть пикантные детали своей интимной жизни.

Одна из подписчиц спросила у Пынзарь, как она относится к отсутствию сексуального опыта в 23 года.

"Я сама такая же была. Хорошо отношусь, муж этим гордится", – коротко ответила звезда "Дома-2".

Действительно, в первый же день своего прихода на телестройку в 2007 году девушка заявила, что до сих пор девственница. За сердце невинной красавицы боролись несколько мужчин, но в итоге она выбрала Сергея Пынзаря, который стал сначала ее первым партнером, а затем и мужем. Влюбленные поженились в 2010 году, после родили двоих сыновей и до сих пор счастливы вместе.

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

Сейчас семья переехала в Турцию, из-за чего многие поклонники заподозрили разлад в семье. Чтобы вести бизнес, супругам приходится жить на две страны, а в Инстаграм Дарьи Пынзарь фото с мужем появляются все реже.

Дарья ПЕТРОВА
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