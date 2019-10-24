Журналистка считает, что артист недостаточно хорошо сыграл в пикантной сцене

Новым гостем шоу Ксении Собчак стал актер Александр Петров. В последние годы он появляется во всех самых популярных российских фильмах и часто снимается в эротических сценах. Одна из них разочаровала Ксению Анатольевну.

Просматривая видео из фильма "Текст", где герой Петрова занимается самоудовлетворением, Собчак осталась недовольна эмоциями артиста. По словам журналистки, Петров любит "и орать, и кричать, и беситься, и изображать сумасшедшего", но в этой пикантной сцене как будто бы начал стесняться. Артист в свое оправдание сказал, что таким и был его герой.

"Ну а что он там должен был сделать: снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать? Делает как делает", – оправдался Петров.

Сама сцена мастурбации далась актеру непросто. Все из-за того, что рядом находились еще трое мужчин из съемочной группы, которые наблюдали за всем процессом.

Александр Петров начал актерскую карьеру в 2010 году. За 9 лет он снялся более чем в 50 фильмах. Самыми известными картинами стали "Гоголь", "Полицейский с Рублевки", "Притяжение", "Лед", "Текст".

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