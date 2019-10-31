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"Не смогли помочь": муж Заворотнюк потерял голову от горя

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Фигурист влез в долги из-за болезни любимой супруги

Петр Чернышев, судя по всему, с трудом себя контролирует. И это неудивительно – страшная болезнь, подкосившая звезду "Моей прекрасной няни", лишила покоя и ее близких, и поклонников. Вся страна с тревогой ждет новостей о состоянии Заворотнюк.

Фигурист задолжал государству около 10 тыс. рублей – такая сумма, по сообщениям СМИ, накопилась из-за штрафов перед ГИБДД. Официально машина, на которой и были совершены правонарушения, принадлежит матери Анастасии Заворотнюк, но ездил на ней именно Петр Чернышев – утверждают журналисты.

Всего с прошлого года было выписано 22 штрафа, 4 из них – за превышение скорости. Последние были получены в один день – 13 июля. Именно в это время, как утверждают друзья артистки, она вернулась из-за границы после неудачного лечения.

Врачей в столице вызвался искать сам фигурист, возможно, именно тогда взволнованный Чернышев потерял голову и превысил скорость.

"Конечно, им казалось, раз за границей не смогли помочь - это приговор, руки опускались. Но надо отдать должное Пете: он настоял, что надо искать хороших специалистов в Москве. <...> И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость – это такие мелочи, когда речь идёт о здоровье близкого человека",

цитирует приятеля семьи "КП".

Также источник добавил, что мама Заворотнюк, являющаяся по документам хозяйкой авто, за руль садится редко.

Ранее "Утро" рассказывало о том, как влезли в дом к болеющей Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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