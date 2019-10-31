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Дочь Пугачевой получит роскошную квартиру разбитого инсультом Моисеева

Дочь Пугачевой получит роскошную квартиру разбитого инсультом Моисеева
Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com
Певица может стать наследницей артиста

Почти 10 лет Борис Моисеев перенес инсульт и с тех пор практически не поваляется на публике. Все свое время артист проводит в роскошной 120-мтеровой квартире. Также у артиста есть жилье в Болгарии и апартаменты в Юрмале. Часть этого имущества в случае смерти звезды может достаться Кристине Орбакайте.

Дочь Аллы Пугачевой получит недвижимость не просто так. Известно, что Моисеев часто присматривал за ней в детстве и относился к ней как к дочери. После того, как у Моисеева появились проблемы со здоровьем, Орбакайте пригласила на работу всех его танцоров, чтобы они не остались без денег.

"Если Боря действительно составил завещание в пользу Кристины, это своеобразный жест благодарности Алле Борисовне, в свите которой он всегда был,

цитирует "КП" слова промоутера Евгения Морозова.

Пока же Борис Моисеев живет в Москве вместе с горничной – она присматривает за квартирой и помогает артисту. Сейчас Моисеев существует за счет пенсии и помощи друзей – финансово ему помогают Алла Пугачева и Нелли Кобзон.  

Ранее косметолог рассказал обо всех пластических операциях Аллы Пугачевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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