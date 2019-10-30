Звезда заставила телеведущего попотеть

Наташу Королеву и актера Вячеслава Манучарова в пижамах засняли рядом с постелью. Как призналась певица, она не ожидала, что "будет такое вытворять", а после и вовсе назвала мужчину "шалуном".

Поклонники пары Королевой и Тарзана могут быть спокойны – об измене речь не идет. Певица стала гостьей шоу Манучарова. Телеведущий приглашает разных знаменитостей в пижаме к себе в постель, где берет у них интервью. Видео с разговором скоро можно будет увидеть на YouTube.

Об общении с Наташей Королевой блогер высказался весьма таинственно: "Да уж, Наташа, заставила ты меня попотеть", – написал Манучаров под фото.

"Ну не перестаешь удивлять Наташа", "Ты Наташа даже в пижаме супер", "Натуля, пижамки суперские!!", "Ух..так хочется уже увидеть что вы там с шалуном вытворяли..", "Наташа-зажигалочка", "Вы удивительный человек! Потрясающая энергетика", "Какие вы красивые", – написали комментаторы под видео.

Ранее "Утро" опубликовало интимное видео с Анной Седоковой.