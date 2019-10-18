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Королева потрогала интимное место перед камерой

Королева потрогала интимное место перед камерой
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка сняла видео в сексуальном корсете

Наташа Королева показала, как готовится к своему выступлению. В гримерке перед концертом в Астрахани звезда в колготках в сетку утянула свою грудь в корсет.

"Так, грудь вправила. Последние приготовления перед концертом", – прокомментировала артистка свои действия на камеру.

После в эротичном образе Наташа Королева заигрывала с мужчинами в зрительном зале: к одному села на колени, перед другим потрясла пышным бюстом.

Как пишет "Пятый канал", певица часто радует поклонников эротичными кадрами, чаще всего выставляя напоказ немаленькую грудь. 

Ранее своим пышным бюстом похвасталась звезда "Дома-2" Алена Водонаева. 

Дарья ПЕТРОВА
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