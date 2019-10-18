Артистка сняла видео в сексуальном корсете

Наташа Королева показала, как готовится к своему выступлению. В гримерке перед концертом в Астрахани звезда в колготках в сетку утянула свою грудь в корсет.

"Так, грудь вправила. Последние приготовления перед концертом", – прокомментировала артистка свои действия на камеру.

После в эротичном образе Наташа Королева заигрывала с мужчинами в зрительном зале: к одному села на колени, перед другим потрясла пышным бюстом.

Как пишет "Пятый канал", певица часто радует поклонников эротичными кадрами, чаще всего выставляя напоказ немаленькую грудь.

Ранее своим пышным бюстом похвасталась звезда "Дома-2" Алена Водонаева.