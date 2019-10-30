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Похоже, что в личной жизни Анны Седоковой все наладилось – в Инстаграм она все чаще публикует посты со своим избранником Янисом Тимма. Одно из видео получилось уж очень интимным: любовник начал трогать Седокову за грудь, пока они ехали в лифте.
"Что ты делаешь?" – смеясь, ответила знаменитость и убрала его руку себе на лицо. Чуть позже пара дала интервью на радио, где они, как признается Седокова, "разговаривали о сексе и ругались матом".
С журналистами Седокова также обсудила свою новую песню "Алые губы". В социальных сетях активно обсуждают новый хит и клип, где сексуальная Седокова снимается в мини, раздвигает ноги и гладит себя.
Совсем недавно Анна Седокова официально представила подписчикам своего нового возлюбленного – баскетболиста Яниса Тимма, который моложе ее на 9 лет.
Ранее "Утро" показывало фото Анны Седоковой в прозрачном платье.
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