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"Что ты делаешь?": Седокову облапали в лифте

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала интимное видео с молодым любовником

Похоже, что в личной жизни Анны Седоковой все наладилось – в Инстаграм она все чаще публикует посты со своим избранником Янисом Тимма. Одно из видео получилось уж очень интимным: любовник начал трогать Седокову за грудь, пока они ехали в лифте.

"Что ты делаешь?" – смеясь, ответила знаменитость и убрала его руку себе на лицо. Чуть позже пара дала интервью на радио, где они, как признается Седокова, "разговаривали о сексе и ругались матом".

С журналистами Седокова также обсудила свою новую песню "Алые губы". В социальных сетях активно обсуждают новый хит и клип, где сексуальная Седокова снимается в мини, раздвигает ноги и гладит себя. 

Совсем недавно Анна Седокова официально представила подписчикам своего нового возлюбленного – баскетболиста Яниса Тимма, который моложе ее на 9 лет.  

Ранее "Утро" показывало фото Анны Седоковой в прозрачном платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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