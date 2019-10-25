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"Голову сносит": Седокова раздвинула ноги и погладила себя

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица снялась в пикантном видео

Анна Седокова представила новую песню "Алые губы" и сразу же поделилась с поклонниками небольшим отрывком из клипа. В ролике сексуальная знаменитость раздвигает ноги на камеру, игриво двигается и гладит себя. Сама артистка считает свою новую песню хитом.

"Вот теперь это точно #хит" – кричат бабушки у подъездов, подбрасывая вверх семечки и начиная пританцовывать под модные биты в сочетании с гитарой из 1990 года!" – написала Седокова в Инстаграм.

Поклонники с мнением звезды согласны. Меньше чем за час ролик посмотрели около 30 тыс. человек. Большинство из них в восторге от клипа и песни Анны Седоковой.

"Песня бомба", "Невозможно оторваться", "Аня, ты роскошная певица, как же я люблю твои песни, а клипы так вообще сносит напрочь голову", "Открой секрет, ты в белье?", "Бомба, вызывает привыкание", – высказались комментаторы.

Ранее выпившая Настя Каменских устроила жаркие танцы в бикини. 

Дарья ПЕТРОВА
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