Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Анна Седокова представила новую песню "Алые губы" и сразу же поделилась с поклонниками небольшим отрывком из клипа. В ролике сексуальная знаменитость раздвигает ноги на камеру, игриво двигается и гладит себя. Сама артистка считает свою новую песню хитом.
"Вот теперь это точно #хит" – кричат бабушки у подъездов, подбрасывая вверх семечки и начиная пританцовывать под модные биты в сочетании с гитарой из 1990 года!" – написала Седокова в Инстаграм.
Поклонники с мнением звезды согласны. Меньше чем за час ролик посмотрели около 30 тыс. человек. Большинство из них в восторге от клипа и песни Анны Седоковой.
"Песня бомба", "Невозможно оторваться", "Аня, ты роскошная певица, как же я люблю твои песни, а клипы так вообще сносит напрочь голову", "Открой секрет, ты в белье?", "Бомба, вызывает привыкание", – высказались комментаторы.
Ранее выпившая Настя Каменских устроила жаркие танцы в бикини.
Москва не сможет обойти Украину
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"