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"Постыдилась бы": выпившая Каменских станцевала в бикини

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily
Знаменитость оголила тело после слухов о пополнении в семье

Уже несколько месяцев в Интернете ходят слухи о возможной беременности Насти Каменских. Похоже, звезда решила опровергнуть их и сняла видео в купальнике. В ролике видно, что сначала артистка выпивает что-то из кокоса, а затем начинает танцевать, покачивая бедрами.

На видео удается рассмотреть, как пышные ягодицы Каменских, так и ее бюст. Выступающего живота у артистки поклонники не заметили, поэтому и решили, что все слухи о беременности преувеличены.

"Всем тем, кому беременность на каждой фотке мерещится", "Такая хорошенькая", "А живота и нет", "Идеальное тело", "Шикарные бедра", "Постыдилась бы крутить так задом перед Потапом", "Сколько нужно было выпить сока, чтоб такое видео снять", "Зачем так высоко трусы натягивать? Реально некрасиво", - высказали разные мнения подписчики Каменских в Инстаграм.

Как пишет "Пятый канал", сейчас звезда вместе с супругом Потапом (наст. имя Алексей Потапенко) отдыхает в одной из экзотических стран.


Дарья ПЕТРОВА
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