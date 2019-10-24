Слухи об интересном положении артистки ходят уже не первый месяц

После новых фото Насти Каменских в интернете опять начали обсуждать ее возможную беременность. На снимках певица позирует в прозрачном, свободном платье, при этом знаменитость то скрывает живот от камеры, то наклоняется вперед, чтобы он был менее заметен.

В Инстаграм Каменских уверены, что такие фотографии – явный признак того, что певица беременна.

"Светится от счастья", "Похорошела", "Точно беременная", "Похоже, кто-то беременный", "Беременная по любому! И одежду носит, скрывая живот", "Говорят, что беременна", – прокомментировали в социальных сетях брюнетки.

К информации о беременности Насти Каменских многие в Интернете относятся скептически, ведь первые слухи об интересном положении появились сразу же после свадьбы певицы с рэпером Потапом.

Напомним, Каменских вышла замуж за своего коллегу спустя 13 лет после совместной работы.