"Беременная похоже": у Каменских заметили округлившийся живот

Наряд певицы вызвал множество вопросов

Настя Каменских поделилась со своими поклонниками необычной фотографией. Звезда надела асимметричный комбинезон, левая половинка которого черного цвета, а правая – расписана своеобразным "граффити".

В Сети привыкли, что Настя постоянно выкладывает откровенные фото, поэтому подписчики немедленно решили, что их любимая певица надела строгий наряд, потому что наконец-то ждет ребенка.

"Беременная похоже" "у вас будут красивые детки Потапич и Настич!!!!!!!", -

написали восторженные комментаторы на страничке Каменских в Instagram.

Другие решили пока подождать с преждевременными выводами и оценили модный выбор звезды:

"Ну на конец то, хоть одно фото , умной и красивой Анастасии! А то голая и смешная уже пугала диагнозом каким-то...", "Ярко и интересно! Возьми себе этот костюм для концертов Он лучше смотрится, чем трусы с висюльками", "Очень красивая", "Леди совершенство", "Вы сногшебательная", "Очень нежно, красиво, мило и достойно!!!!", "Я не модник, но это цепляет!", "Огонь,пушка,бомба".

И лишь один подписчик написал:

"комбез вам не катит, вроде форма заводская..."

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены. Ранее Каменских поделилась постельным фото с молодым мужем, а также выслушала упреки в том, что копирует стиль покойной Юлии Началовой.