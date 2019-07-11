Звезда откровенно поведала о своей страсти к музыке

Певица Настя Каменских постоянно радует своих преданных поклонников откровенными фотографиями.

На этот раз она поделилась со своими подписчиками в Instagram откровениями иного рода – звезда рассказала о своей истинной страсти.

"Музыка – это моя страсть! Я действительно живу ею Кроме того, что вся моя деятельность связана с музыкой, слушаю ее постоянно: когда занимаюсь спортом, еду в машине по делам и, даже, дома, когда отдыхаю", -

поведала Каменских.

Свое признание Настя дополнила зажигательным фото: ослепительная звезда на нем слушает музыку в обтягивающем черном комбинезоне и белых наушниках.

Подписчики немедленно сравнили Каменских с другой певицей – к сожалению, уже ушедшей от нас:

"На этой фото ты вылитая Юля Началова".

А затем стали осыпать свою любимицу привычными восторгами:



"Какая зайка хорошенькая", "Шикарная", "Красотка", "Класс, какая ты красивая", "Крутая!", , "Настя вы красавица и царица", "Няшка", "Попа как у Ким", "Настенька ты очень-очень классная, зажигательная, очаровательная и мега супер талантливая девушка, певица", "а твои песни зачетные ну аты еще луче" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Надо заметить, что комментаторы в Сети порой строго относятся к Насте. Так, недавно ее обругали за слишком откровенный танец, а еще раньше поклонникам не понравилось ее не слишком удачное фото.



