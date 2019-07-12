"Как кот на сметану": Каменских поделилась постельным фото с мужем

Снимок счастливой пары вызвал в Сети бурю противоречивых эмоций

Настя Каменских, ставшая наконец-то законной супругой своего сценического пратнера Потапа, показала поклонникам очередное фото счастливой парочки.

"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", -

трогательно написала Настя на своей страничке в Instagram и добавила фото, где супруги лежат в одной кровати.

Поклонники пары тут же откликнулись на изображение своих любимцев:



"Да он как кот на сметану смотрит", "Любой будет счастлив с доброй и веселой Настей,она красотка", "Больше никому не идут кудряшки Как Насте Каменских", "Это любовь", "Когда вы пишете такие посты, мне хочется визжать от счастья за вас!", "Красивых вам маленьких Потапчика и Настеньку", "Потапчик вроде лет на 10 помолодел рядом".

Однако некоторым комментаторам снимок показался слишком уж неестественным:

"Интуиция подсказывает что это фальш", "Он даже не на тебя смотрит апххххаа оруу", "Смотрит как на дурочку,чесссно слово", "он хочет свалить от нее", "ему дорого на развод подавать, во второй раз в 2-3 раза дороже, чем в первый разводиться", "Странное фото, как для семейной пары и какое-то неискреннее. Мало, кто верит, что этот союз просуществует", "Надеемся это любовь а не очередной пиар!", "Насть ,что за дедушка рядом ?)"

Припомнили комментаторы и тот факт, что Потап ради Насти бросил жену и детей:

"Каково им! Позор таким поступкам. Хоть бы подумали что на это все смотрят его дети. Папа счастлив. Молодец. А на всех остальных ***".



Однако большинство поклонников поддержали искрометный дуэт, а завистникам посоветовали "захлебнуться своим собственным ядом".

Ранее Настю упрекнули в том, что она подражает Юлии Началовой.