Артистка одолжила его у приятельницы

Вера Брежнева разместила в социальных сетях снимок с собакой, которую она держит на руках. Животное певица позаимствовала для фото у подруги. Совместная фотография звезды с новым другом понравилась многим подписчикам Брежневой в Инстаграм.

В Интернете восхитились как цветом глаз экс-солистки группы "ВИА Гра", так и маленьким псом.

"Моя слабость такие глаза", "Вы очень милые", "Какие красивые", "Милота", "Клевый песик", "Вы просто прелесть", "Ваши глаза – бриллианты", "Ваши глаза трудно не заметить", "Собчака не ваша, у вас с ним ничего общего", "Какой-то страшный медвежонок", – написали под фото знаменитости.

Ранее Вера Брежнева похвасталась дорогим подарком от Константина Меладзе. После слухов об измене продюсер преподнес жене новый гаджет.