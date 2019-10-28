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"Соблазнительная мулатка": Каменских обнажила грудь на пляже

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily
Певица встала в сексуальную позу на отдыхе

Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительным фото в бикини. На снимке певица позирует в одном лифчике, а ягодицы прикрыла платком. В Инстаграм Каменских подписчики разделились на два лагеря: одни восхищаются роскошным телом артистки, другие критикуют ее за излишнюю оголенность и маленький размер груди.

Последние несколько месяцев в интернете не утихают слухи о беременности Каменских. Новое фото только подливают масло в огонь – свой, возможно, округлившийся живот знаменитость прикрыла.

"Фигура огонь", "Прекрасная мексиканка", "Ммм Настя космос", "Какая красивая", "А одеться слабо", "Нельзя быть на свете красивой такой", "Шикарная", "Божественна", "Суперзвезда", "Шикарна", "Повезло Потапу", "Где же грудь", "Какая красивая женщина", "Соблазнительная мулатка", – прокомментировали снимок знаменитости.

Ранее в Инстаграм Насти Каменских появилось фото с сексуальными танцами в купальнике. 


Дарья ПЕТРОВА
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