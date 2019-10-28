Фигура "короля эстрады" изменилась

В Инстаграм появилось видео, где Филипп Киркоров разгуливает по центру Нью-Йорка в ярком наряде: на артисте надеты спортивные штаны, кроссовки и фрак. Комментаторы образ Киркорова посчитали странным, а также обсудили его фигуру. В социальных сетях уверены, что артист очень сильно похудел.

Также в комментариях считают, что наряд Киркорову абсолютно не подходит – звезде намекнули на солидный возраст.

"Кроссовки к этому костюму не подходят", "Штанишки маловаты", "Странно выглядите", "Прикид отстой полный, как клоун", "Отекшие ноги пожилого мужчины", "Смешно, если бы не было так грустно", "Ну и мода, кроссовки, спорт.штаны, блестки, фрак и мужчина всему этому радуется", "Все петушится", "На глазах худеет", "Как похудел", "Живота нет совсем", "Как же худой стал",– прокомментировали в Инстаграм Киркорова.

Ранее в Интернете остались недовольны поведением Киркорова на вокзале. Машина подъехала за артистом прямо к вагону, что и возмутило комментаторов.