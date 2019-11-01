Фигурист показался на публике после приговора медиков

Петр Чернышев неожиданно принял участие в пресс-конференции.

Несмотря на беду, постигшую семью Анастасии Заворотнюк, ее супруг продолжает работать. Самый близкий человек актрисы приехал в Петербург, где представили ледовый мюзикл Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фигурист исполняет одну из главных ролей – богатыря Руслана.

Перед премьерой, которая состоялась накануне вечером, артисты собрались на пресс-конференцию. Журналисты не ожидали появления Чернышева, который, как писали СМИ, убит горем. Однако муж Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком, все же показался. Однако поговорить с ним репортеры не успели: Чернышев быстро сфотографировался с коллективом и буквально сбежал – спортсмен уходил по льду. Видимо, чтобы обезопасить себя от атаки настойчивых представителей прессы.

Вопросы относительно семьи Заворотнюк журналисты задали фигуристке Татьяне Навке. Так, работников СМИ интересовало самочувствие Чернышева. Она ответила лаконично и, казалось, была удивлена, отмечает "Комсомольская правда".

"В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо", – отрезала Навка.

Ранее сообщалось, что у Чернышева скопилось много штрафов за превышение скорости. В окружении семьи Заворотнюк предположили, что фигурист просто потерял голову на фоне известий о страшной болезни жены.

"Конечно, им казалось, раз за границей не смогли помочь – это приговор, руки опускались. Но надо отдать должное Пете: он настоял, что надо искать хороших специалистов в Москве", – поделился с журналистами друг пары.

