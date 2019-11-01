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Навка раскрыла диагноз Заворотнюк

Тайны больше нет: Навка раскрыла диагноз Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка пожертвует семье артистки заработанные на ледовом шоу деньги

Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Подобное заявление было сделано на сайте фигуристки.

Навка решила все средства, вырученные от продажи билетов на ледовое шоу, передать "в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", чем и подтвердила диагноз актрисы.

"Анастасия  – светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом",

процитировал фигуристку сайт ее ледового шоу.

Поддержать звезду сериала "Моя прекрасная няня" Татьяна Навка решила не просто так. Муж актрисы Петр Чернышев длительное время работает в коллективе спортсменки и исполняет главные роли в ее спектаклях.

Весь коллектив шоу пожелал Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.

Напомним, родственники актрисы до сих пор так и не подтвердили, что знаменитость борется именно с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что журналисты влезли в дом к болеющей Анастасии Заворотнюк, чтобы снять все интересующие подробности. Также в СМИ сообщили и о многочисленных штрафах Петра Чернышева. 

Дарья ПЕТРОВА
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