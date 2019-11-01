Фигуристка пожертвует семье артистки заработанные на ледовом шоу деньги

Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Подобное заявление было сделано на сайте фигуристки.

Навка решила все средства, вырученные от продажи билетов на ледовое шоу, передать "в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", чем и подтвердила диагноз актрисы.

"Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом",

– процитировал фигуристку сайт ее ледового шоу.

Поддержать звезду сериала "Моя прекрасная няня" Татьяна Навка решила не просто так. Муж актрисы Петр Чернышев длительное время работает в коллективе спортсменки и исполняет главные роли в ее спектаклях.

Весь коллектив шоу пожелал Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.

Напомним, родственники актрисы до сих пор так и не подтвердили, что знаменитость борется именно с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что журналисты влезли в дом к болеющей Анастасии Заворотнюк, чтобы снять все интересующие подробности. Также в СМИ сообщили и о многочисленных штрафах Петра Чернышева.