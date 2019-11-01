Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Подобное заявление было сделано на сайте фигуристки.
Навка решила все средства, вырученные от продажи билетов на ледовое шоу, передать "в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", чем и подтвердила диагноз актрисы.
"Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом",
– процитировал фигуристку сайт ее ледового шоу.
Поддержать звезду сериала "Моя прекрасная няня" Татьяна Навка решила не просто так. Муж актрисы Петр Чернышев длительное время работает в коллективе спортсменки и исполняет главные роли в ее спектаклях.
Весь коллектив шоу пожелал Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.
Напомним, родственники актрисы до сих пор так и не подтвердили, что знаменитость борется именно с онкологическим заболеванием.
Ранее стало известно, что журналисты влезли в дом к болеющей Анастасии Заворотнюк, чтобы снять все интересующие подробности. Также в СМИ сообщили и о многочисленных штрафах Петра Чернышева.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения