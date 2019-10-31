Участники передачи устроили ведущим разборки в эфире

Ларисе Гузеевой досталось от жениха шоу "Давай поженимся". Мужчина, который ранее уже участвовал в передаче, написал донос на телезвезд. Он уверен, что работники шоу должны поплатиться за "порчу здоровья".

Отомстить ведущим участник решил после того, как получил в зубы от другого жениха, а его сожительнице Гузеева отрезала волосы для экспертизы.

"Я вас на прошлой программе к нам пригласила, обещала найти вам прекрасную женщину, а вы убежали и стали строчить на нас доносы",

– обратилась Гузеева к участнику шоу.

Поведением жениха остались недовольны не только ведущие "Давай поженимся", но и пользователи социальных сетей. Они считают мужчину нездоровым и просят не приглашать на передачу неадекватных личностей.

"Как уже надоели выпуски про отбросы", "Вы там верно с ума сошли звать этого маньяка и защищать его", "Гузеева в очередной раз получила в спину нож", "Ерунда какая-то! Смотреть стало неинтересно", "Какой-то мрак", "Дурдом на выезде", "показывайте нормальных людей, а не шлюшек и тиранов", "Неужели на передачу не пишут нормальные адекватные люди", – возмущаются в Интернете.

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