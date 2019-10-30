Телезвезда считает, что сама подала плохой пример ребенку

Травмированная Роза Сябитова выложила в Инстаграм фото, где видно, что она с трудом передвигается. Скорее всего, травму звезда получила на съемках экстремального проекта. Также звезда передачи "Давай поженимся" пожаловалась на своего наследника.

Сябитова не разделяет странных увлечений старшего сына Дениса. Наследник свахи, по ее словам, занимается экстремальным видом спорта. На фото он позирует в военной форме и с оружием в руках. Телезвезда считает, что сама виновата в том, что сын выбрал именно такое занятие, но все равно обратилась за советом к подписчикам в Инстаграм.

"Наши дети наблюдают, и повторяют все за нами. Хорошее и плохое. Если я рискую своей жизнью на экстремальных проектах, и постоянно ломаюсь, могу ли я запретить сыну не поступать так же? Что посоветуете?",

– написала Сябитова в социальных сетях.

Комментаторы ответили свахе довольно жестко: они считают, что ее сын достаточно взрослый, что сам принимать решения, также телезвезде посоветовали "включать мозги".

"В первую очередь маме надо включать мозги! И сынок уже староват для экстремальных видов спорта!", "Не надо рисковать здоровьем", "Советую, Роза, беречь себя", "Ему же уже 30 годиков", "Взрослый мужчина, должен принимать сам решения", "Роза ,не нужен тебе экстрим, теперь вот палочка, сиди уже на передачах безопасных и детям пример хороший", - высказались в Интернете.

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