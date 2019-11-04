Зрители остались недовольны выступлением спортсмена

Недавно Петр Чернышев вернулся к работе в ледовом шоу Татьяны Навки. К появлению фигуриста на льду зрители отнеслись по-разному. Пока одни восхищались танцами спортсмена с Татьяной Навкой, другие сочли, что шоу получилось не профессиональным, а Петр Чернышов выглядел растерянным и выступал не очень хорошо.

Представление также не обошлось без инцидентов. В одной из сцен Навку подняли под купол, а в этом время на сцене появилась кровать, которую Чернышев начал раскручивать. Возможно, он сделал это слишком сильно – спортсменка ударилась о декорацию.

"Вчера была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов без конца бьющихся об лед! Не готовы к шоу в Питере! Эконовариант!", "Ситуации Петра разумеется все сочувствуют, но такая растренированность просто не профессиональна, с вашей стороны в том числе", – цитирует "ЭГ" слова недовольных комментаторов.

Понять состояние Петра Чернышева можно – спортсмен страдает из-за проблем со здоровьем у своей жены Анастасии Заворотнюк. Сначала убитый горем фигурист появился на публике, затем стало известно о его штрафах – Чернышев неоднократно превышал скорость за рулем автомобиля.