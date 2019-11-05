Любовник расцвел с "прекрасной няней"

У страдающей смертельной болезнью Анастасии Заворотнюк до последнего замужества был роман с актером Сергеем Жигуновым. О некоторых подробностях этих отношений рассказал сосед звезды фильма о гардемаринах.

Не успели заговорить о любви артистов, как Настя стала появляться на даче нового избранника. Она "была очаровательной, очень приветливой... казалась самой любезностью" и "старалась понравиться" всем окружающим, сообщил корреспонденту "Собеседника" академик Сергей Заграевский, дача которого находилась рядом. По его словам, Жигунов "расцвел" с Заворотнюк. Они часто устраивали ночные посиделки с друзьями" и "без конца пели".

Но в искренности звезды сериала "Моя прекрасная няня" сосед актера сомневается. И хотя "Настя сейчас тяжело больна", а он не может "ничего плохого говорить про нее", однако в то время ему "показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении", будто "неуютно ей было" с влюбленным мужчиной.

Прошло время, "куда-то пропала Настя", и Сергей "с каждым днем становился все мрачнее", а скоро перестал появляться на даче, которую очень любил и создал сам, а также сильно изменился – из "всегда милого, очаровательного" превратился в угрюмого и замкнутого. Встретив соседа, "даже не улыбнулся". На вопрос, куда пропал, сказал, что продает дачу, а в ответ на недоумение соседа ("Ты же в нее всю душу свою вложил!") заявил, будто так сложилась жизнь – "нет денег, чтобы все содержать". Возможно, не хотел бередить душу воспоминаниями об Анастасии, предположил академик.

Заграевский также вспомнил, что, когда актриса приезжала в Абрамцево, "на здоровье не жаловалась". Он беспокоится о ее состоянии и надеется на лучшее. "Эта же болезнь возникает как из ниоткуда. Но мы все очень надеемся и верим, что Настя обязательно поправится", – подчеркнул он в заключение.

Недавно был назван истинный диагноз Анастасии Заворотнюк. Родные и близкие актрисы из-за ее болезни не находят себе места – супруг так страшно подавлен, что ошибся во время выступления, а мать почти оглохла. Только дочь не подает виду, что в семье горе. Саму актрису сфотографировали в реабилитационном центре.