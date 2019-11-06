Телеведущий появился в программе "Осторожно, Собчак!" после скандала вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Вид Андрея Малахова поразил публику.

Шоумен дал Ксении Собчак большое интервью. В беседе с "блондинкой в шоколаде", которая тоже не раз попадала в неприятные истории, Малахов раскрыл размер своей зарплаты, рассказал о ссоре с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой и прокомментировал вызвавшую волну возмущения передачу об эскортницах. Отметим, что в последнее время ведущий, судя по всему, не пользуется любовью публики. Так, недавно на него набросились с упреками из-за распространения слухов о смерти Анастасии Заворотнюк. Возможно, у Андрея из-за нападок критиков сдают нервы.

Пользователи активно комментируют интервью Малахова, опубликованное на Youtube. Так, многих смутил вид Андрея – в то время как Ксения, обвешанная крестами, сидит в сапогах, он бос. Обратили зрители внимание и на то, что звездный ведущий будто заговаривается. Некоторые предположили, что у него нервный тик (орфография и пунктуация сохранены).

"Первый раз слышу звук-паразит "ффф..." У одного из самых известных российских ведущих. серьезно?) Или это нервный тик?" "У Ксюхи суперское платье )) А куча крестов на шее от бесов ?" "Какой то он пришибленный, нормально его жизнь потаскала!!! Боится лишнего сказать", - высказались комментаторы.

Ранее однофамилец Андрея – ведущий и целитель Геннадий Малахов, попрощался с Анастасией Заворотнюк.