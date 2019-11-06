Петр Чернышев оставил онкобольную супругу

Татьяна Навка высказалась о состоянии супруга Анастасии Заворотнюк на фоне волны критики, которая обрушилась на него. Напомним, Чернышева упрекнули в растренированности и непрофессионализме после танцев и объятий на льду с известной фигуристкой.

На репетиции шоу на льду "Аленький цветочек", средства за которое отдадут семье борющейся со страшной болезнью актрисы, фигуристка, которая работает вместе с Чернышевым, призвала коллегу жить дальше несмотря на беду, которая пришла в его дом.

"Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно!"

– сказала она в беседе с корреспондентом "Телепрограммы".

Навка выразила надежду, что Анастасия Заворотнюк поправится и назвала ее "умничкой".

Напомним, ранее стало известно, что Чернышев вынужден оставить жену ради работы. Недавно он ездил с гастролями в Питер, теперь же должен выступить в столице. Из-за репетиций фигурист, вероятно, не может проводить с супругой много времени.