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"Это ему нужно": мужа Заворотнюк оправдали после объятий с другой

Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Петр Чернышев оставил онкобольную супругу

Татьяна Навка высказалась о состоянии супруга Анастасии Заворотнюк на фоне волны критики, которая обрушилась на него. Напомним, Чернышева упрекнули в растренированности и непрофессионализме после танцев и объятий на льду с известной фигуристкой.

На репетиции шоу на льду "Аленький цветочек", средства за которое отдадут семье борющейся со страшной болезнью актрисы, фигуристка, которая работает вместе с Чернышевым, призвала коллегу жить дальше несмотря на беду, которая пришла в его дом.

"Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно!"

сказала она в беседе с корреспондентом "Телепрограммы".

Навка выразила надежду, что Анастасия Заворотнюк поправится и назвала ее "умничкой".

Напомним, ранее стало известно, что Чернышев вынужден оставить жену ради работы. Недавно он ездил с гастролями в Питер, теперь же должен выступить в столице. Из-за репетиций фигурист, вероятно, не может проводить с супругой много времени.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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