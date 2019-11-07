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Заворотнюк на Красной площади переполошила народ

Заворотнюк на Красной площади переполошила народ
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Веселую "прекрасную няню" сняли на улице в обнимку с мужем

На странице тяжелобольной Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось несколько снимков. На одном из них актриса показана на Красной площади с супругом – фигуристом Петром Чернышовым, которого не так давно ругали за непрофессионализм.

Под фото сообщается, о первом выступлении мужа "прекрасной няни" и его коллеги – Татьяны Навки – "в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". И размещены пожелания им "гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема".

Совместный кадр актрисы и фигуриста вызвал неоднозначную реакцию в соцсети. Поклонники решили, что она уже дома, радовались, интересовались ее самочувствием и выражали поддержку: "Все отлично! На первом фото выглядит счастливой и здоровой!", "Ее уже выписали из больницы?", "А у Анастасии-то как дела? Ну хоть скажите – лучше, так же?", "Чудо должно произойти!!!", "Настя, держись!!!", "Ждем тебя, Настя", "Бесконечно огромных жизненных сил, энергии и здоровья!". "Анастасия, мы Вас любим", "Настя, все супер будет, молюсь за тебя... обожаю тебя", "Настенька держитесь, дай Вам бог здоровья, ни за что не сдавайтесь", "Мы верим в чудо".

Ранее  улыбающуюся Заворотнюк видели на улице, только это была дочь актрисы Анна. Также стало известно, что у Анастасии на самом деле обнаружили рак, а до этого поступила информация о болезни ее матери.

Фоторепортаж
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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

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