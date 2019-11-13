Киевская пианистка показала свой ритуал

Виталина Цымбалюк-Романовская не отчаялась, когда стало известно, что ее возлюбленный Прохор Шаляпин навестил бывшую и сына. Блондинка продолжает делиться с фанатами рассказами о том, что видела, испытала и где была. В новой публикации артистка была еще откровеннее. Она сообщила, что "сняла с себя все, кроме макияжа" и "создала образ, из которого не хочется выходить", не позабыв пожелать "всем хорошего, романтичного вечера".

На одном из свежих кадрах, которые бывшая жена актера Армена Джигарханяна сопроводила такими словами, она запечатлена с букетом, на двух других – то в профиль, то в анфас – с "любимой статуэткой", изображающей бородатого мужчину в очках, играющего на пианино.

Фото понравились всем. Поклонники хвалили киевскую пианистку: "Выглядишь потрясающе", "Красоточка", "Очень милая", "Вы шикарная женщина", "Столько нежности", "Такая хорошенькая!!!Прикольная!!!","Прямо розочка-мимозочка" .

У некоторых кадры вызвали смешанные чувства. "Статуэтка... Джигарханяна напоминает... она теперь наверняка будет наполовину "любимой", "На последнем снимке взгляд как у попа на синагогу", "Почему-то фото напомнили "Городок в табакерке", "Это ты за роялем? А похожа", – шутили они.

Не так давно Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждалась отдыхом с милым другом – улыбалась в кустах и расслаблялась в постели.