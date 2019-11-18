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"Больница – дом": Джигарханян совсем плох

"Больница – дом": Джигарханян совсем плох
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист находится под постоянным контролем врачей

У Армена Джигарханяна на самом деле большие проблемы со эдоровьем. Об этом рассказал один из его друзей.

"Он не выходит из больниц. Больница – дом, больница – дом", – сообщил продюсер Марк Рудинштейн в программе "Ты не поверишь". И добавил, что у актера проблемы с рукой и  двигательным аппаратом, "но он все равно думает о работе".  

Беспокоит здоровье пожилого мужчины и его бывшую жену. "Я просто сострадаю. Как он это все выдерживает", – отметилаТатьяна Власова и добавила, что всегда готова помогать экс-супругу. На день рождения 3 октября она привезла ему из Греции сваренный собственноручно козий сыр.

Сейчас женщина в Америке, рядом с народными артистом постоянно находится его близкий приятель. Артур Согомонян заявил, что Армен Борисович лежит в обычной палате, у него не пневмония, ему проводят профилактическую поддерживающую терапию.

"Он должен раз в два – три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел. Надеюсь, что в следующем году будет чаще появляться на публике", – подчеркнул друг.

Ранее поступила информация, что Джигарханян попал в реанимацию. Сестра актера сказала, что у него много болячек, а бывшая молодая жена, которая, по ее словам, волнуется, что актера оставили одного, собиралась навестить его с куриным бульоном и любимым морсом.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА

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