Бывшую Джигарханяна застали в состоянии экстаза

Виталина Цымбалюк-Романовская надела платье с декольте и села за пианино. Наряд плотно облегал ее стройную фигуру и грудь, пальцы застыли на клавишах. Блондинка закрыла глаза от удовольствия. Такою ее увидели поклонники на свежем фото в соцсети и поняли, что возлюбленная Прохора Шаляпина испытывает ни с чем не сравнимые эмоции.

"Скоро! Слушаем Скрябина в исполнении меня", – сообщила она под кадром.

Подписчики не поскупились на щедрые комплименты и поделились впечатлениями: "Очень красивая", "Верх наслаждения!", "Состояние экстаза", "Лунную сонату вижу...", "Прекрасное фото с прекраснейшей МУЗОЙ", "Красивая, талантливая и успешная!!!", "Какое романтичное фото... музыка". А также признались, что "очень ждут", спрашивали, "где послушать" и желали блондинке "быть счастливой каждый день", "успеха, удачи, любви".

Ранее милый друг киевской пианистки Прохор Шаляпин развлекся с накрашенным другом, полюбовался на танец бывшей пассии и показался в постели. А Виталина Цымбалюк-Романовская сняла с себя все.