Пока Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Джигарханяну, певец развлекается с мужчиной

Прохор Шаляпин, похоже, сблизился с Шурой. На одном из мероприятий знаменитости сняли совместное видео, а после позировали перед фотографами, прижавшись друг к другу. Если любовник Цымбалюк-Романовской выглядит на снимках как обычно, то Шура появился на публике с ярким макияжем.

Оказалось, что знаменитости не просто развлекались вместе, но и были моделями на показе Натальи Гулькиной.

"Очень яркий и позитивный состоялся показ новой коллекции сумок Наталии Гулькиной", – написал Шаляпин.

В комментариях к совместным развлечениям Шаляпина и Шуры отнеслись положительно: "Молодцы, спасибо, мы посмеялись от души!", "Приколисты", "Кот Базилио и лиса Алиса", "Гулькина красавица, чего, к сожалению, не скажешь о Шуре...", "Такие вы классные".

Пока Шаляпин проводит время с накрашенным мужчиной, Виталина Цымбалюк-Романовская готова бросить все дела ради встречи с Арменом Джигарханяном. Пианистка хочет навестить бывшего мужа в больнице, куда, как сообщают СМИ, он попал сегодня из-за обострения хронических заболеваний.