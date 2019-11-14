Исполнительниу хита "Твои глаза" пристыди за танцы в положении

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды. В комментариях шокированные поклонники начали поздравлять певицу и удивились таким резким переменам – еще несколько дней назад тело звезды выглядело идеально.

Сама Лобода объяснила – фото сделано не сейчас, а во время ее второй беременности. Тогда на 9 месяце артистка вела активный образ жизни и даже снялась в клипе "Суперзвезда", где сексуально танцевала несмотря на беременность.

Часть подписчиков восхищается жаркими танцами Лободы, другая часть считает, что такие "вульгарные танцы" не подходят для девушки в положении.

"На беременную не похожа как будто просто шарик проглотила. Хорошо худым только пузо растет", "Нереально так двигаться на 9 мес", "я на 9 месяце еле передвигалась", "Опять залетела?", "Снова беременная", "Лягушка беременная", "По мне так вульгарщина полная. Ничего святого", – высказались подписчики под фото звезды.

Ранее Светлана Лобода снялась без лифчика в постели.