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Российская певица едва не умерла на съемках

Российская певица едва не умерла на съемках
Анна Плетнева. Фото:instagram.com/dusya_star
Солистка группы "Винтаж" начала задыхаться в ванне

Анна Плетнева серьезно пострадала на съемках своего нового клипа. Видео с сексуальной артисткой снимали в ванне с крошкой из пенопласта. Плетнева должна была купаться в ней, а в какой-то момент подбросить горсть в воздух.  Этот момент стал роковым: подлетевший пенопласт из-за работающего вентилятора залетел в дыхательные пути.

Съемки клипа прервали, задыхающейся звезде начали вызывать скорую, но все обошлось. В гримерке солистка группы "Винтаж" смогла сама справиться с удушьем. В итоге, как сообщает Teleprogramma, от подбрасывания пенопласта решили отказаться.

В итоге в финальной версии клипа "Преступление и наказание" Анна Плетнева выглядит прекрасно, однако признается, что на съемках ей было непросто.

"Дорогой Денис, ты чуть не утопил меня в ванной с пенопластом, заставил заняться сексом с манекенами…",

– обратилась Плетнева к режиссеру ролика.

Ранее Анна Плетнева рассказала об отношениях с Николаем Басковым. 

Дарья ПЕТРОВА

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