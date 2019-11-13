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Анна Плетнева серьезно пострадала на съемках своего нового клипа. Видео с сексуальной артисткой снимали в ванне с крошкой из пенопласта. Плетнева должна была купаться в ней, а в какой-то момент подбросить горсть в воздух. Этот момент стал роковым: подлетевший пенопласт из-за работающего вентилятора залетел в дыхательные пути.
Съемки клипа прервали, задыхающейся звезде начали вызывать скорую, но все обошлось. В гримерке солистка группы "Винтаж" смогла сама справиться с удушьем. В итоге, как сообщает Teleprogramma, от подбрасывания пенопласта решили отказаться.
В итоге в финальной версии клипа "Преступление и наказание" Анна Плетнева выглядит прекрасно, однако признается, что на съемках ей было непросто.
"Дорогой Денис, ты чуть не утопил меня в ванной с пенопластом, заставил заняться сексом с манекенами…",
– обратилась Плетнева к режиссеру ролика.
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