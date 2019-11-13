Солистка группы "Винтаж" начала задыхаться в ванне

Анна Плетнева серьезно пострадала на съемках своего нового клипа. Видео с сексуальной артисткой снимали в ванне с крошкой из пенопласта. Плетнева должна была купаться в ней, а в какой-то момент подбросить горсть в воздух. Этот момент стал роковым: подлетевший пенопласт из-за работающего вентилятора залетел в дыхательные пути.

Съемки клипа прервали, задыхающейся звезде начали вызывать скорую, но все обошлось. В гримерке солистка группы "Винтаж" смогла сама справиться с удушьем. В итоге, как сообщает Teleprogramma, от подбрасывания пенопласта решили отказаться.

В итоге в финальной версии клипа "Преступление и наказание" Анна Плетнева выглядит прекрасно, однако признается, что на съемках ей было непросто.

"Дорогой Денис, ты чуть не утопил меня в ванной с пенопластом, заставил заняться сексом с манекенами…",

– обратилась Плетнева к режиссеру ролика.

Ранее Анна Плетнева рассказала об отношениях с Николаем Басковым.