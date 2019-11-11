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"Тащили по асфальту": ведущая "Дома-2" пришла к Малахову после жуткой истории с насилием

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Блестящие" появилась в студии программы "Привет, Андрей" с четвероногим другом

Ольга Орлова поделилась с подписчиками фото со съемок шоу Андрея Малахова. Передача, вероятно, связана с животными, потому что в студии ведущая "Дома-2" появилась вместе с собакой породы алабай.

Как рассказали подписчики Орловой, собака перенесла настоящее насилие. Прошлый хозяин собаку "привязывал к машине и тащил по асфальту", также животное били и жестоко с ним обращались. Ведущая "Дома-2" смогла спасти пса.

"Его спасли Оля и ее девочки, забрали, откормили, поставили на ноги", – дополняют пользователи.

Подписчики поддерживают стремление Ольги Орловой помогать животным. Девушку в комментариях засыпают комплиментами о ее доброте и большом сердце. Критики же уверены, что звезда могла бы помогать старикам, а не собакам.

"Как хорошо он сейчас выглядит", "Спасибо Вам за Вашу душу и Ваше огромное сердце", "Лучше помогла старикам в домах престарелых", "Оля, вы очень добрый и светлый человек", "Умница, красавица, добрая и человек с большой буквы", – похвалили звезду в Комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало об отношениях ведущих "Дома-2"Ольги Орловой и Влада Кадони.

Дарья ПЕТРОВА

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