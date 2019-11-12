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Звезда "Дома-2" показала гибкое сексуальное тело

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Бывшая участница телешоу выгнулась на камеру, покрасовалась аппетитными прелестями

Алена Водонаева не раз демонстрировала, что у нее все на месте. И новые фото светской львицы показали, что у нее роскошная гибкая фигура – на них горячая брюнетка в коротком топе и мини-юбке, запрокинув руки за голову, оголила плоский живот и блеснула аппетитной грудью.

Под снимками звезда "Дома-2" сообщила, что любит "вовремя выкладывать фотографии", а на этих – июнь, но "самое время показать эту спонтанную съемку", когда она обедала с подругой, и та запечатлела ее на камеру "собранной на голове и при макияже". В заключение бывшая участница телестройки призналась, что держит себя в руках, не жиреет, "несмотря на холода и на то, что с нашей московской погодой только разжиреть и хочется".  

В соцсети оценили формы женщины по достоинству – комментаторы высказались коротко, но эмоционально: "Прекрасная", "Секси", "Очень нежная", "Вы великолепны", "Совершенство". А также согласились с ее словами. "Вот уж правда про московскую погоду, хочется есть только булки и сахар", "То же самое... столько летних фото, которые еще ждут своего часа в инсте", – поделились они сокровенным.

Алена Водонаева часто поражает воображение фанатов. Ранее она исполняла эротичный танец, соблазняла нарядом, из которого выглядывал обнаженный бюст, вертелась, поглаживая себя и широко расставляя ноги, а также покрасовалась в суперкоротком платье.

Фоторепортаж
"Выбросить, и все": как Водонаева отрезала грудь
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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