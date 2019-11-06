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Алена Водонаева, продолжая отмечать Хеллоуин, посетила мероприятие, где побывали многие знаменитости. Там она подвигала бедрами в коротких шортах, расставляя ноги и размахивая длинными волосами.
Смелое видео выложено в сторис Instagram.
До этого Водонаева на другой вечеринке в облегающем наряде леопардовой расцветки, сквозь который было видно черное боди, и туфлях-лодочках не только покрасовалась перед окружающими, но и зажигательно подвигала бедрами, без стеснения выделывая откровенные па. Ролик также опубликован на ее странице.
"Вся Москва повстречалась на вечеринке..." – сообщила звезда "Дома-2" под роликом. Среди гостей модель встретила своих бывших – мужа и любовника. Но это не испортило брюнетке настроение. К тому же выглядела она потрясающе, отмечает "Пятый канал".
Большинству подписчиков очень понравилось горячее видео. Фанаты щедро одарили любимицу лестными словами и фразами за прекрасное тело и соблазнительные прелести.
Алена Водонаева не раз заводила публику жаркими фото и видео. Ранее она возбудила колготками в сетку и микрошортами, оголила грудь у бассейна, а также в кожаном плаще раздвинула ноги.
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