Ведущей "Дома-2" приписывают связь с блогером

Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео с репетиции. Пока одни критиковали вокальные данные знаменитости, другие обсуждали ее возможную беременность. В ролике звезда поет в свободной толстовке, которая скрывает ее живот.

Один из подписчиков и вовсе считает, что Бузову сдала ее коллега по телепроекту. Якобы Ольга Орлова в одном из выпусков проговорилась, что у знаменитости "начнет расти живот после Гриценко".

Роман Гриценко – бывший участник "Дома-2", с которым у Бузовой были неоднозначные отношения. Сейчас же молодой человек вновь решил бороться за сердце телезвезды на новом проекте "План Б".

"Она беременна", "Вчера Орлова говорила, что от Гриценко", "Что Оля будет делать, теперь у нее после Гриценко начнет расти живот", "Бузова беременная – это 97%", "Оля, ты с Давидом встречаешься?" – написали поклонники под видео.

Приписывают звезде и другие отношения. Некоторое время назад в Интернете появились ролики, где Бузова обнимает и, возможно, целует блогера Давида Манукяна. С молодым человеком певица познакомилась на съемках клипа "Лайкер". Есть мнение, что их любовные отношения продолжились и после съемок.

В кого на самом деле влюблена Ольга Бузова и подтвердятся ли слухи о беременности – пока непонятно.

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