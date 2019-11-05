Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полуголая Бузова забилась в экстазе на сцене

Полуголая Бузова забилась в экстазе на сцене
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущую "Дома-2" раскритиковали после концерта

Для своих выступлений Ольга Бузова всегда выбирает самые сексуальные наряды. Например, в последний раз звезда в меховой накидке начала танцевать, трогать себя по промежности на сцене и задирать ноги. Поклонники Бузовой подобные действия не оценили, им показалось, что артистка буквально забилась в экстазе.

После певица появилась на сцене в обтягивающем боди, которое позволяло рассмотреть ее ягодицы. Даже формы сексуальной ведущей "Дома-2" не смогли спасти положение – поклонники раскритиковали Бузову за пение, поведение на сцене и задержку концерта.

"Никто не извинился перед зрителями за задержку концерта. Настроение было подпорчено!", "Фу, надоело", "Твои концерты для деревенских алкашей", "Ты только кривляешься, как в экстазе на сцене да выкрикиваешь истеричным голосом что-то", "Зачем бьете рукой по переднему месту и эти постоянные пальцы вверх?", "Вечно на сцене дергается", – высказались в Инстагарм Бузовой недовольные.

Преданные поклонники артистки продолжают восхищаться ее красотой и музыкальным талантом.

"Невероятная красавица", "В живую еще лучше", "Такая красивая, просто нереальная", "Невероятная энергетика на концерте", – похвалили Бузову в Сети.

Ранее в Интернете обсмеяли лысеющую Ольгу Бузову. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей