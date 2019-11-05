Ведущую "Дома-2" раскритиковали после концерта

Для своих выступлений Ольга Бузова всегда выбирает самые сексуальные наряды. Например, в последний раз звезда в меховой накидке начала танцевать, трогать себя по промежности на сцене и задирать ноги. Поклонники Бузовой подобные действия не оценили, им показалось, что артистка буквально забилась в экстазе.

После певица появилась на сцене в обтягивающем боди, которое позволяло рассмотреть ее ягодицы. Даже формы сексуальной ведущей "Дома-2" не смогли спасти положение – поклонники раскритиковали Бузову за пение, поведение на сцене и задержку концерта.

"Никто не извинился перед зрителями за задержку концерта. Настроение было подпорчено!", "Фу, надоело", "Твои концерты для деревенских алкашей", "Ты только кривляешься, как в экстазе на сцене да выкрикиваешь истеричным голосом что-то", "Зачем бьете рукой по переднему месту и эти постоянные пальцы вверх?", "Вечно на сцене дергается", – высказались в Инстагарм Бузовой недовольные.

Преданные поклонники артистки продолжают восхищаться ее красотой и музыкальным талантом.

"Невероятная красавица", "В живую еще лучше", "Такая красивая, просто нереальная", "Невероятная энергетика на концерте", – похвалили Бузову в Сети.

Ранее в Интернете обсмеяли лысеющую Ольгу Бузову.