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"Уродство": плешивую Бузову обсмеяли

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
У звезды "Дома-2" нашли серьезную проблему

Увлечение певицы наращиванием волос привело к плачевным последствиям.

Ольга Бузова стремительно лысеет – на ее голове нашли проплешины. Это произошло из-за того, что красотка много лет "выжигала свои пуховые волосёнки пергидролем и цепляла на них тяжёлые искусственные пряди". Неприятную правду раскрыла блогер Лена Миро.

Она язвительно прошлась по внешности Бузовой и упрекнула ее в отсутствии вкуса, назвав модный у части дам эффект омбре "фешн-катастрофой". Высказалась она и об умственных способностях Ольги, окрестив ее "упрямой курицей", которая несмотря на потерю солидной части шевелюры продолжает эксперименты.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"То, что 2 года назад западные селебы тоже грешили этой уродливой техникой окрашивания волос, вовсе не является свидетельством того, что она сделает вас краше", – заключила Миро.

Ранее у Бузовой случился приступ на съемках.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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