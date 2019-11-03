У звезды "Дома-2" нашли серьезную проблему

Увлечение певицы наращиванием волос привело к плачевным последствиям.

Ольга Бузова стремительно лысеет – на ее голове нашли проплешины. Это произошло из-за того, что красотка много лет "выжигала свои пуховые волосёнки пергидролем и цепляла на них тяжёлые искусственные пряди". Неприятную правду раскрыла блогер Лена Миро.

Она язвительно прошлась по внешности Бузовой и упрекнула ее в отсутствии вкуса, назвав модный у части дам эффект омбре "фешн-катастрофой". Высказалась она и об умственных способностях Ольги, окрестив ее "упрямой курицей", которая несмотря на потерю солидной части шевелюры продолжает эксперименты.

"То, что 2 года назад западные селебы тоже грешили этой уродливой техникой окрашивания волос, вовсе не является свидетельством того, что она сделает вас краше", – заключила Миро.

Ранее у Бузовой случился приступ на съемках.