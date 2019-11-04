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"Горячая женщина": Бузова в прозрачном наряде выгнулась в лесу

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица выставила ягодицы напоказ

Ольга Бузова устроила пикантную фотосессию на природе. Телезвезда позировала перед камерой в прозрачном костюме, сквозь который был виден ее купальник и все достоинства фигуры. Чтобы выглядеть еще сексуальнее, ведущая "Дома-2" решила выгнуться.

Под снимком поклонники не только хвалили внешность Ольги Бузовой, но и обсуждали новое шоу, где знаменитость вновь ищет себе мужа. Комментаторы считают, что среди кандидатов нет достойных для певицы, а самый искренний мужчина – это бывший участник "Дома-2" Роман Гриценко, который когда-то проявлял симпатию к знаменитости.

"Нет для вас там мужа", "Видно, как Гриценко на вас смотрит", "Все парни слабенькие", "Офигенная", "Красотка", "Безумно красивая", "Ты лучшая", "Такая роскошная", "Горячая женщина", "Потрясающая, сногсшибательная дама", "Образ шикарный", – оценили подписчики образ ведущей "Дома-2".

Ранее у Ольги Бузовой случился приступ на съемках. 

Дарья ПЕТРОВА
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