Певица выставила ягодицы напоказ

Ольга Бузова устроила пикантную фотосессию на природе. Телезвезда позировала перед камерой в прозрачном костюме, сквозь который был виден ее купальник и все достоинства фигуры. Чтобы выглядеть еще сексуальнее, ведущая "Дома-2" решила выгнуться.

Под снимком поклонники не только хвалили внешность Ольги Бузовой, но и обсуждали новое шоу, где знаменитость вновь ищет себе мужа. Комментаторы считают, что среди кандидатов нет достойных для певицы, а самый искренний мужчина – это бывший участник "Дома-2" Роман Гриценко, который когда-то проявлял симпатию к знаменитости.

"Нет для вас там мужа", "Видно, как Гриценко на вас смотрит", "Все парни слабенькие", "Офигенная", "Красотка", "Безумно красивая", "Ты лучшая", "Такая роскошная", "Горячая женщина", "Потрясающая, сногсшибательная дама", "Образ шикарный", – оценили подписчики образ ведущей "Дома-2".

Ранее у Ольги Бузовой случился приступ на съемках.