Звезда нападала на людей с зелеными волосами и раскрашенным лицом

Ольга Бузова перевоплотилась в одного из популярных кинозлодеев. Чтобы создать образ Джокера, знаменитость изуродовали с помощью грима: размалевали лицо, "порвали" рот, покрасили волосы в зеленый цвет и одели в мужской костюм.

В таком виде Ольга Бузова решилась пройти по всему офису, в том числе напугала одного из журналистов. К немолодому мужчине ведущая "Дома-2" подкралась сзади и громко закричала. От неожиданности пенсионер пихнул Бузову локтем.

На этом певица не остановилась и продолжилась атаковать со спины других работников офиса, которые в ужасе убегали от нее.

"Бойкий, однако, старичок попался! Прям с локтя двинул", "Могла бы и на улицу так выйти, а что по офису так бегать", "Оль, тебе идет такой образ! Оставайся такой же!", "Переодеться в "Джокера" на Хэллоуин это так оригинально", "Потрясная! Оля хорошо вытянула образ Джокера. Восхищаюсь Бузовой, без комплексов, веселая, яркая", – прокомментировали ролик с разукрашенной артисткой на YouTube.

Ранее Ольга Бузова вышла на улицу в трусах и перьях.