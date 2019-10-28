Телезвезда развлеклась ночью с таинственным незнакомцем

Юлия Барановская вернулась в родной Санкт-Петербург, чтобы провести время со своими друзьями. В итоге ночью телеведущая оказалась на тематической вечеринке, все гости которой были одеты в черные костюмы, некоторые из них скрывали свое лицо.

На фотографиях и видео, опубликованных в Инстаграм Барановской, она все время прижимается к одному из мужчин, лицо которого скрыто маской. Комментаторы предположили, что все мероприятие было посвящено предстоящему Хэллоуину.

"Это что?", "Это что за шайтаны, как дети глупые! И зачем так Барановская, ты куда и с кем, что за шайтаны разукрашенные", – написали в комментариях.

О личности таинственного спутника Барановской известно мало. Поклонники предполагали, что сейчас звезда встречается с певцом Кириллом Туриченко, с которым она страстно целовалась на одной из вечеринок.