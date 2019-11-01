Артистке намекнули на старость

Кристина Орбакайте решила на кардинальную смену образа. Артистка показалась с короткими волосами разового цвета и ярким макияжем. Скорее всего, певица не трогала свою прическу, а просто примерила парик для фотосессии.

Яркие снимки вызвали бурю эмоций у подписчиков дочери Примадонны. Комментаторы уверены, что с возрастом Кристина Орбакайте становится все больше похожа на свою знаменитую маму. Кого-то внешность знаменитости заставила плакать.

Также в Сети не могли не отметить возрастные изменения: поклонники считают, что годы берут свое и артистка выглядит не так привлекательно, как раньше.

"Вау, какая красивая, аж прослезилась", "Так похожа на маму", "Лучшая версия АБ", "Вкусная девушка", "Свой цвет волос лучше! И так красавица! Без розовых волос!", "Кукла Барби", "Надеюсь, это парик", "возраст берет свое", "Плохо выглядит", - оценили фото Орбакайте подписчики.

Ранее Максим Галкин унизил россиян из-за Ольги Бузовой.