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"Возраст берет свое": дочь Пугачевой в парике заставила россиян рыдать

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Артистке намекнули на старость

Кристина Орбакайте решила на кардинальную смену образа. Артистка показалась с короткими волосами разового цвета и ярким макияжем. Скорее всего, певица не трогала свою прическу, а просто примерила парик для фотосессии.

Яркие снимки вызвали бурю эмоций у подписчиков дочери Примадонны. Комментаторы уверены, что с возрастом Кристина Орбакайте становится все больше похожа на свою знаменитую маму. Кого-то внешность знаменитости заставила плакать.

Также в Сети не могли не отметить возрастные изменения: поклонники считают, что годы берут свое и артистка выглядит не так привлекательно, как раньше.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Вау, какая красивая, аж прослезилась", "Так похожа на маму", "Лучшая версия АБ", "Вкусная девушка", "Свой цвет волос лучше! И так красавица! Без розовых волос!", "Кукла Барби", "Надеюсь, это парик", "возраст берет свое", "Плохо выглядит", - оценили фото Орбакайте подписчики.

Ранее Максим Галкин унизил россиян из-за Ольги Бузовой. 

Дарья ПЕТРОВА
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