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"Кому и кобыла невеста": любвеобильную Собчак облили помоями

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
"Блондинке в шоколаде" завела роман с бизнесменом и поплатилась

Блогер Лена Миро не упускает возможности уколоть Ксению Собчак. На этот раз звезда Интернета прокомментировала пост бывшего возлюбленного журналистки Умара Джабраилова. Миро оценила его совместное фото с Собчак и начала обливать ее помоями, сравнивая с животным.

"Как по мне, лошадь должна быть красивой, но это уже – дело вкуса. Кому-то и кобыла – невеста", – высказалась девушка в своем Telegram.

Пользователи Инстаграм к издевательствам над Собчак присоединились. Под видео, где телезвезда позирует с Яной Рудковской, ее начали упрекать в старости, а некоторые комментаторы посмеялись над округлыми ягодицами экс-ведущей "Дома-2".

Досталось и самой Яне Рудковской. В Сети посчитали, что на фоне Собчак она выглядит менее привлекательно.

"Ксюшу и вас ваша одежда старит", "Две позорницы", "Ну и Ксюши и попа", "С каких пор у Собчак есть попа", "Собчак здесь истинная Шапокляк", "Зря вы с Собчак позируете, на ее фоне еще хуже выглядите", "Как две павлинихи, только хвосты еще распустить", "Чем дальше, тем страшнее. Это лечится?", "Вездесущие старушенции", "Две клуши", "Ну и задница у Собчак", – прокомментировали в Инстаграм Рудковской.

Стоит отметить, что на ролике Ксения Собчак выглядит стройной, а беременность, слухи о которой ходят уже несколько месяцев, похоже, все-таки не случилась. 

Дарья ПЕТРОВА
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