Юморист раскритиковал завистников в социальных сетях

Максим Галкин в социальных сетях дал свою классификацию недоброжелателей в Интернете. Юморист разделил всех россиян на "критиков", которые публично высказывают свое мнение о звездах; "вампиров", которые получают радость от того, что пишут гадости, и "сумасшедших".

"Встречаются люди неадекватные, они вообще не понимают, что пишут и кому. Многие из них уже под медицинским наблюдением. Однако у нас такая страна, что часто таких людей выпускают без присмотра, поэтому надо быть начеку. Таких назовем "сумасшедшие". Ну и, наконец, есть просто завистники", – закончил Максим Галкин.

Пройтись по россиянам муж Примадонны решил не просто так. Свой комментарий он написал в поддержку Ольги Бузовой, которая пожаловалась на нападки в Интернете.

"А откуда столько сил у хейтеров? Кто эти люди, которые не ленятся регистрировать аккаунт в инстаграме ради одного-двух негативных комментариев? Но ведь это какое-то целое развлечение устраивать травлю",

– написала Бузова в своем Инстаграм.

На комментарий Галкина в защиту ведущей "Дома-2" пользователи отреагировали негативно. Они не понимают, зачем муж Аллы Пугачевой решил поддержать Бузову и так негативно отзывается о комментаторах. Некоторые пользователи решили, что комментарий Галкина – просто шутка.

"Почему вы поддерживаете бездарность?", "Максим, вы и сам любите над Бузовой поржать и похейтить", "Максим, а ты кто? Если бы не Пугачева, жил бы в трущобах", "Максим, вы в своем уме?! Вы делаете анализ комментаторов этого наглого бездарного развратного глупого существа с "дурдома-2"?!" - жестко высказались пользователи в Инстаграм Ольги Бузовой (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее в Интернете появилось информация, что квартира Бориса Моисеева достанется Кристине Орбакайте.